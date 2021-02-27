مجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي يؤيدان بيان السعودية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن تأييده للبيان الصادر من وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به، حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأكد الأمين العام، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية «واس» تقديره للدور الكبير والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ودورها الكبير في مكافحة الإرهاب، ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحته وتجفيف منابعه.

وقال الأمين العام، إن التقرير لا يعدو كونه رأياً خلا من أي أدلة قاطعة، مؤكداً أن ما تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مكافحة الإرهاب، هو دور تاريخي وثابت ومقدر، معرباً في الوقت نفسه عن تأييده لكل ما تتخذه المملكة من أجل حفظ حقوقها، وتعزيز مكتسباتها، ودعم دورها في تعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال.

من جهته، أعرب البرلمان العربي عن رفضه القاطع للمساس بسيادة السعودية، وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها. وأكد البرلمان العربي، في بيان أصدره السبت، تأييده البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير حول خاشقجي.

كما أكد البرلمان العربي الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وعلى المستوى الإقليمي، فضلاً عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على كافة المستويات. (وام)