شكرا لقرائتكم خبر عن جدل محتدم في قبرص بسبب الأغنية التي تمثلها في «يوروفيجن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيقوسيا: «أ ف ب»

أثارت الأغنية التي اختارتها قبرص لتمثيلها في مسابقة «يوروفيجن» الغنائية الأوروبية، جدلاً في الجزيرة المتوسطية، إثر تهديد مجهولين بـ«إحراق مبنى» الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وانتقادات حادة من أساتذة تربية دينية.

وقد بثت قناة التلفزيون العامة (سي واي بي سي)، للمرة الأولى، الأربعاء، الأغنية التي تحمل عنوان «إل ديابلو» بصوت المغنية اليونانية إيلينا تسانجرينو.

وأبلغت القناة العامة، الشرطة، بتلقيها اتصالاً من جهة مجهولة تهدد بإحراق مبنى هيئة «سي واي بي سي» احتجاجاً على اختيار الأغنية لتمثيل هذا البلد المتوسطي الذي تقطنه أكثرية سكانية من الأرثوذوكس، في مسابقة «يوروفيجن»، بحسب وكالة الأنباء القبرصية.

كما نشرت نقابة لمدرّسي التعليم الديني في المدارس، بياناً الجمعة، حضّت فيه الهيئة القبرصية العامة على التراجع عن هذا الاختيار.

وأبدت النقابة «هولها» إزاء كلمات الأغنية التي اختيرت لتمثيل الجزيرة في المسابقة الغنائية الأوروبية المقررة في أيار/مايو، قائلة، إن المغنية «تمجّد الشر وتحببه».

وكذلك تساءلت عن المعايير التي اعتمدتها هيئة «سي واي بي سي» العامة «لاختيار أغنيات بهذه النوعية الرديئة». وتساءلت النقابة: «لماذا يصعب لهذه الدرجة، اختيار فنانين من جزيرتنا بإمكانهم الترويج لثقافتنا وتقاليدنا الموسيقية في المسابقات الغنائية الدولية؟»

وردت «سي واي بي سي» على الانتقادات، متحدثة عن سوء فهم لكلمات الأغنية التي تستلهم من «الصراع الدائم بين الخير والشر».

وتدأب قبرص منذ أربعة عقود على المشاركة في مسابقة «يوروفيجن» الغنائية الأوروبية، وقد حققت أفضل تصنيف لها عام 2018 بحلولها في المرتبة الثانية.