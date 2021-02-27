شكرا لقرائتكم خبر عن وعكة على الهواء تداهم رئيس الحكومة التونسي الأسبق حبيب الصيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب رئيس الحكومة التونسي الأسبق حبيب الصيد بوعكة صحية خلال مقابلة مباشرة عبر شبكة «فرانس 24» مساء الجمعة، على ما أفادت أوساطه السبت، مشيرة إلى أنه في قسم الإنعاش في أحد مستشفيات تونس. وقاد الصيد البالغ 71 عاماً حكومة ائتلافية بين 2015 و2016 وهو لا يتولى حالياً أية مهام سياسية. ودعي مساء الجمعة للمشاركة في برنامج باريس-تونس الذي يعدّ بالشراكة بين فرانس 24 وشبكة «الوطنية» التونسية العامة. وكان الصيد يجيب عن أسئلة الصحفيين بشكل مباشر من قصر باردو في تونس حين أصيب بمشكلات في النطق وفقد السيطرة على إحدى يديه. وقطعت المقابلة بشكل سريع ونقل الصيد إلى المستشفى العسكري في العاصمة التونسية؛ حيث لا يزال في قسم الإنعاش، على ما أفاد مقرب منه ومسؤول في شبكة «الوطنية» ووكالة الصحافة الفرنسية. وزاره رئيس الحكومة هشام المشيشي في المستشفى صباح السبت، وفق ما أوضح مكتبه من دون كشف أية تفاصيل حول وضع الصيد الصحي. وقاد الصيد السياسي المستقل بين شباط/فبراير 2015 وآب/أغسطس 2016 حكومة جمعت بين حزب «نداء تونس» الفائز في انتخابات 2014 وحركة «النهضة». وقبل ذلك تسلم وزارة الداخلية بعد ثورة 2011، كما شغل عدة مناصب في عهد زين العابدين بن علي قبل طرده من السلطة عام 2011.