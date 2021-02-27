شكرا لقرائتكم خبر عن العوضي وعنابي ضيفا شرف «الاختيار 2» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

يشارك الفنان المصري أحمد العوضي، صاحب شخصية هشام عشماوي في مسلسل الاختيار، في عملين هذا العام. الأول مسلسل «اللي مالوش كبير» والذي يشارك فيه كبطل أمام زوجته ياسمين عبد العزيز للمرة الأولى بعد الزواج، والثاني كضيف شرف في مسلسل «الاختيار 2»، والذي يجسد فيه شخصية هشام عشماوي مرة ثانية. كما أعلن عبر ستوري «إنستجرام»، ونشر العوضي صورة من شخصيته في المسلسل بصحبة الفنان عابد عنابي، الذي شارك معه في الاختيار وكان إلى جواره طوال أحداث المسلسل؛ حيث سيشارك بنفس شخصيته في الجزء الأول.

يذكر أن الاختيار حقق نجاحاً منقطع النظير في الجزء الأول رمضان الماضي، والذي شارك في بطولته أمير كرارة وجسد شخصية العقيد الشهيد أحمد صابر منسي، ويشارك في بطولة الجزء الثاني الفنانان كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، والعمل من إخراج بيتر ميمي.