شكرا لقرائتكم خبر عن "استشاري الشارقة" يكرم 13 موظفاً تقدموا بـ 32 مقترحاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كرم علي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يرافقه أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس في حفل نظمه المجلس، 13 من موظفيه تقدموا بـ 32 مقترحاً، ساهموا في تطوير الخدمات ودفع عجلة التحسين.

وفي كلمته أشاد علي ميحد السويدي بالحرص على التطور وتنفيذ الأعمال بصورة متميزة في الأمانة العامة للمجلس بجانب طرح المبادرات التي تسهم في الاهتمام بالعنصر البشري ومتابعة الأمين العام للمجلس المتواصلة لتطوير الكادر البشري والأخذ بالاقتراحات المفيدة التي تخدم أهداف وغايات الصالح العام للمجلس مشيراً إلى حرصه على الاهتمام بالعنصر البشري ووضعه ضمن أوليات عمل المجلس لإيمان الجميع بأهمية دور العنصر البشري كونه الأساس لتحقيق أي نجاحات منشودة، وأعرب عن شكره للمكرمين.

وأوضح أحمد آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمجلس، أن إجمالي عدد المقترحات المقدمة بلغ اثنين وثلاثين مقترحاً في العام الماضي وتوزعت تلك المقترحات حسب هدفها حيث تبين أن نسبة 40% منها اختص بالخدمات و22% بمحاور أخرى و19% للتقنية و19% للإجراءات.