شكرا لقرائتكم خبر عن منسوجة «فاتح إنجلترا» الشهيرة ستخضع لأعمال ترميم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رين (فرنسا) - أ ف ب

تخضع منسوجة بايو التي تروي على رقعة يقارب طولها 70 متراً غزو وليام الفاتح لإنجلترا، لأعمال ترميم اعتباراً من 2024، على ما أفاد متحف هذه المدينة الواقعة في شمال غربي فرنسا.

وأشار المتحف إلى أن هذه الأعمال تنطلق «بحدود 2024 حين سيُضطر المتحف الحالي لإغلاق أبوابه أمام العامة» بسبب أشغال ستتيح إنشاء متحف جديد من المقرر افتتاحه سنة 2026.

وأوضح المتحف أن «الهدف من هذه العملية سيكون تصحيح بعض الشوائب الموضعية مثل التمزقات، وإزالة الغبار بدقة عن العمل، خصوصاً التخفيف من التوترات المحيطة حالياً بالعمل المصنوع من الكتان، والعائد إلى القرون الوسطى، الناجمة خصوصاً عن أعمال الترميم السابقة».

وقد كتب متخصصون في كانون الثاني/يناير 2020 تقريراً عن حالة هذه التحفة الفنية المنجزة في القرن الحادي عشر، وقدموا توصيات عن طريقة الحفظ الأمثل، إلى المجلس العلمي. وتشكل بعض التبدلات التي طرأت على العمل، شواهد على تاريخ المنسوجات في بايو، وسيصار تالياً إلى الاحتفاظ بها إلا إذا كانت مرشحة للتفاقم.

وقد صُنفت منسوجة بايو البالغ طولها 68,38 متر، معلماً تاريخياً في فرنسا منذ عام 1840، كما أدرجتها اليونيسكو على برنامج «ذاكرة العالم» التابع لها في 2007.

وكانت المنسوجة تابعة للدولة الفرنسية، وقد أعارها الإمبراطور نابليون بونابرت لمدينة بايو سنة 1804، وهي تُصنف اليوم أهم معلم لفنون النسيج من حقبة الفن الرومانسكي، كما أنها شاهد رئيس على غزو وليام الفاتح لإنجلترا سنة 1066، وفق وزارة الثقافة.