شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للإعلام تعلن وقف فريق عمل نشرة التاسعة وإحالته للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام ، برئاسة حسين زين ، اليوم السبت ، عن إحالة فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة ، للتحقيق، حيث لم يراعى فريق العمل ومذيعة النشرة القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام ، على إحترافية وتميز كافة فرق عمل نشرة التاسعة ، الذين نقدر ونحترم جهودهم فى العمل، مشيرة الى أن الخطأ وارد فى العمل البشرى ، ولكن انطلاقا من ثوابت الوطنية للإعلام بإحترام ضوابط و قواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين واحتراما وتقديرا لحق المشاهد ، وأيضا المبادئ والأسس التى وضعتها الوطنية للإعلام فى العمل داخل الاستديوهات ، تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.