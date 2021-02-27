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الهيئة الوطنية للإعلام تعلن وقف فريق عمل نشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام ، برئاسة حسين زين ، اليوم السبت ، عن إحالة فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة ، للتحقيق، حيث لم يراعى فريق العمل ومذيعة النشرة القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام ، على إحترافية وتميز كافة فرق عمل نشرة التاسعة ، الذين نقدر ونحترم جهودهم فى العمل، مشيرة الى أن الخطأ وارد فى العمل البشرى ،  ولكن انطلاقا من ثوابت الوطنية للإعلام بإحترام ضوابط و قواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين واحتراما وتقديرا لحق المشاهد ، وأيضا  المبادئ والأسس التى وضعتها الوطنية للإعلام فى  العمل داخل الاستديوهات ، تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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