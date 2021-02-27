شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: إرادة الوفديين صخرة صلبة تتحطم عليها المؤمرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رسالة حاسمة إلى أى فئة خططت وتآمرت للاستيلاء على هذا الحزب بأن إرادة الوفديين هى الصخرة الصلبة التى يتحطم عليها جميع المؤامرات.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اليوم السبت، قبل اجتماعه الموسع مع شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيرى عموم لجان المحافظات، ومساعدى رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخا"، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة.

وأكد أبو شقة أن الوفد حزب مؤسسى ديمقراطى يحتوى الرأى والرأى الآخر ولا يستطيع رئيس الوفد أو أى مجموعة أخرى أن تفرض رأيها على الحزب، وإنما إرادة الوفديين الوحيدة التى تفرض رأيها على الجميع.

وأشار أبو شقة إلى اكتشافه مخططات لاختطاف الوفد من خلال أجندات مدمرة، ما أدى إلى وجود حالة ضرورة دستورية فى اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة لوقف خطر داهم ومؤامرة كان مدبرا لها أن تحدث يوم 13 فبراير وبالأدلة الكاملة.

ولفت أبو شقة إلى أن المخطط كان يتضمن استيلاء ياسر الهضيبى على منصب السكرتير العام للحزب ثم السيطرة على اللجان وأخونتها والانحراف بالوفد من حزب ديمقراطى وطنى إلى خنجر فى ظهر الدولة.