"تضامن النواب": مصر تشهد طفرة بالإسكان الاجتماعى ومعدلات تنفيذها غير مسبوقة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب الطفرة التى تشهدها مصر فيما يخص توفير المسكن الملائم للفئات غير القادرة تحت بند "الإسكان الاجتماعي" فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، بمعدلات تنفيذ غير مسبوقة، قائلًا: "نحيى الدولة على هذا الإنجاز".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأسرة والتضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم السبت خلال مناقشة 8 بيانات للحكومة فيما يخص أداء قطاعات (التجارة والصناعة، الكهرباء، الإسكان والموافق، الصحة، الاتصالات، التخطيط) وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما تم الادلاء له وإعداد تقرير حوله.

وقال عبد الهادى، إننا من داخل اللجنة نوجه التحية للحكومة المصرية التى بذلت جهدها فى وما تم تنفيذه فى شأن الرؤية الأكثر شمولية التى تتبناها فى توفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع المصرى تحقيقا لسياسة عادلة للإسكان للفئات غير القادرة، من خلال تنفيذ نحو مليون و200 ألف وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه ووفرت نحو 3.5 مليون فرصة عمل منذ عام 2018 وحتى اليوم، لكننا نتساءل عن أماكن توزيع هذه الوحدات والمحافظات التى تم التنفيذ بها، ونصيب كل محافظة فيها، وشروط الحصول عليها، وعدد المصريين الذين استفادوا منها، وما المقابل ولماذا هناك من البسطاء الذين لا يزالوا بحاجة إلى وحدات سكنية.

بدورها قالت النائبة مايسة عطوة، عن نصيب الأشخاص ذوى الإعاقة من هذه الوحدات وعما إذا تم توجيه النسبة المخصصة لهم فى هذا الصدد، فيما تساءلت النائبة هند حازم أمين سر اللجنة عن مدى تماشى هذه الوحدات لاسيما فى حالة الاشخاص من ذوى الاعاقة مع طبيعة المسافة، ليعلق "القصبي" بتأكيده أن السياسية التى تجرى حاليا تذهب نحو إعادة التوزيع بما يقلل الازدحام لذا كانت هناك المنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة.

وحول ما تضمنه البيان الخاص بأداء قطاع الاسكان بشأن توفير مشروعات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى لنحو 3.5 مليون فرصة عمل، أشاد "القصبي" بهذا الأمر قائلًا: دى حاجة تفرح جدا، إحنا فى مرحلة بناء، بدورها طالبت النائبة نجوى خلف، بأن يتم إيفاد المجلس بفرص العمل ليتم إبلاغ الراغبين فى التقدم إليها بالدوائر المختلفة.

كما طالب رئيس اللجنة بإيفادها ببيان بشأن القرى والمدن التى حددت لها الأحوزة العمرانية، بما يستوعب الزيادة السكانية، وإيضاح حجم المساحات التى تم إضافتها.