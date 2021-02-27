شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب": حياة كريمة تجربة تاريخية للتنمية وشهادة نجاح للإرادة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، اليوم السبت، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، جهود وأنشطة مبادرة " حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في القرى المصرية .

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي، إن المدة المستهدفة لتنفيذ مبادرة " حياة كريمة" 3 سنوات، مضيفا أن مبادرة حياة كريمة تمثل تجربة تاريخية للتنمية ، بعدما اعتمدتها الأمم المتحدة ، وشهادة نجاح للإرادة المصرية في التحدى والانجاز ، لافتا الى أن المبادرة لا تستهدف تطوير الخدمات فقط وإنما توفير فرص العمل وتغير وجه الحياة الى الأفضل ، مشيدا أيضا بالمشروعات التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة المصرية حاليا ، فيما قال النائب أحمد فتحي، إن مبادرة حياة كريمة تعتبر بوابة حقيقة لتنمية القرى المصرية .