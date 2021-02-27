بعد الحكم بحبسها.. قضية أخرى تنتظر صاحبة الـ 73 فيديو جنسي بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن دفاع زوج المتهمة بالزنا صاحبة المقاطع الإباحية، والمعروفة إعلاميًا بصاحبة الـ 73 فيديو إباحي، اليوم السبت، بتورط المتهمة في قضية أخرى مرتبطة بنفس القضية، وتنظرها المحكمة الاقتصادية في طنطا.

وأكد رائد نوفل، دفاع المجني عليه زوج المتهمة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن نيابة بندر كفر الشيخ، برئاسة المستشار أحمد شفيق بركات، رئيس النيابة، أرسلت أوراق نفس القضية إلى المحكمة الاقتصادية بطنطا، باعتبارها جهة اختصاص، وقُيدت برقم 9 لسنة 2021 جنح الاقتصادية بطنطا.

وقال دفاع المجني عليه إن تلك القضية منسوخة من القضية التي حققتها نيابة بندر كفر الشيخ، لمواجهة المتهمة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفسق والفجور، وممارسة أعمال منافية للآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاري محاكمتها فيها.

وقضت محكمة جنح بندر كفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود منصور، بمعاقبة زوجة متهمة بالزنا، صاحبة المقاطع الإباحية، والمعروفة إعلاميًا بصاحبة الـ 73 فيديو إباحي، بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمها مبلغ 200 جنيه.