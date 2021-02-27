بعد سقوط السيستم.. قرار مهم من التعليم بشأن من تعذر عليهم أداء الامتحان اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه حضر 620 ألفا و133 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي اللغة العربية والأحياء، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، وتستمر حتي 8 مارس 2021.

وبحسب بيان للوزارة، تمكن 552 ألفًا و936 طالبا وطالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 طالبا وطالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.

وبالنسبة للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، لأية أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان وتم إثبات ذلك في محاضر رسمية داخل اللجنة، سيتم إعادة الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم لاحقًا.

كما أدى 26 ألفا و624 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30 ألفا و786 طالبا وطالبة بنسبة حضور 86.6%.

جدير بالذكر أنه غدا الأحد الموافق 28 فبراير 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "اللغة العربية" و"الجبر والتفاضل وحساب المثلثات".​