ليبيا / عبد الحميد الدبيبة يعد بإستعادة الأمن والسيادة الوطنيّة

اسماعيل عبد الحي - قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إن إستعادة السيادة الوطنية وتأمين البلاد وإخراج الميليشيات الأجنبية وتحقيق المصالحة الوطنية ستكون على رأس أولويات حكومته، إضافة إلى غايات أخرى على غرار توحيد مؤسسات الحكم في البلاد وتحسين ظروف حياة الليبيين ومكافحة الفساد، حسبما جاء في ندوته الصحفية بالعاصمة طرابلس أمس الخميس.

وقال الدبيبة إن من أهم أهداف حكومته التي عرض تشكيلتها على مجلس النواب، "بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية وحماية وتأمين الحدود وإخراج المرتزقة من جميع مناطق ليبيا".

وتعتزم حكومة الدبيبة الإلتزام بكل هذه الأهداف التي لن يكون سهلا تحقيقيها، بالتزامن مع التحضير لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في شهر ديسمبر من العام الجاري التي يفترض أن تنهي 10 سنوات من الفوضى بعد إنهيار الدولة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي بدعم عسكري حاسم من فرنسا وحلف الأطلسي.

المصدر: وكالة الأنباء الليبية

وكالة الأنباء الفرنسية

"بوابة الوسط" المصرية