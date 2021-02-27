اخبار العالم

البرلمان العربي يرفض المساس بسيادة السعودية وقيادتها

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب البرلمان العربي عن رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة العربية وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها.
وأكد البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم.. تأييده البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي تم رفعه إلى الكونجرس الأميركي حول مقتل جمال .
كما أكد البرلمان العربي الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير ، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي، فضلاً عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على كافة المستويات.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا