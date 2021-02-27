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التحالف يدمر طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية .
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية " واس".. إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.
وأوضح العميد المالكي أن محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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