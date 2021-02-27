225.1 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه تم حتى الآن إعطاء ما مجموعه 225.1 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد- 19 على مستوى العالم.

وفي جميع أنحاء العالم، يُقدر معدل التطعيم الأخير بحوالي 4.54 مليون جرعة في اليوم على أساس تقارير ترددت في هذا الصدد. بهذا المعدل ، فإن إعطاء جرعتين من اللقاح لـ 75% من سكان العالم من المتوقع أن يستغرق ست سنوات وتسعة أشهر.

بلغ عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم 113.4 مليون فيما بلغ عدد الوفيات 2.52 مليون.