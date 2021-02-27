الأمم المتحدة دعت إسرائيل الى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، إسرائيل الى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن، مطالبين بوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمّعهم في منطقة حمصة البقيع.

وفي ختام دورة مجلس الأمن أكدت إستونيا وفرنسا وايرلندا والنروج والمملكة المتحدة انها تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها إسرائيل مؤخرا وطاولت منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة، وعبرت تلك الدول عن القلق ايضا من عواقب هذه القرارات على مجتمع يضم حوالي 70 شخصًا، بينهم 41 طفلاً.