شاهدوا فيديو لمحاولة اختطاف فتاة في الأردن والأمن يعلق

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - فبراير - 2021 2:03 مساءً

تداولت صفحات شخصية وإخبارية على موقع ”فيسبوك“، مساء أمس الجمعة، في الأردن فيديو يوثق محاولة اختطاف فتاة من قِبل مجهولين كانوا يستقلون سيارة في لواء الرمثا التابع لمحافظة إربد شمال البلاد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد لمديرية شرطة الرمثا، اليوم السبت، شكوى من ذوي فتاة بمحاولة مجهولين داخل مركبة خطفها أثناء وجودها بالقرب من المنزل.

وبحسب الناطق الإعلامي، فإن فريق تحقيق مشترك وخاص باشر التحقيق في الشكوى لتحديد هوية الأشخاص في الفيديو وإلقاء القبض عليهم.