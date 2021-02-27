الاثنين المقبل.. بايدن وأوبرادور يعقدان قمة افتراضية

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد أول اجتماع مع نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الاثنين المقبل عبر الفضاء الإلكتروني بهدف بحث "الرؤية والأهداف المشتركة للأجندة الثنائية".



وذكرت الإدارة الأمريكية أن الاجتماع الثنائي بين بايدن وأوبرادور سوف يركز على بحث سبل التعاون في مسألتي الهجرة والاقتصاد.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) أن "مرحلة جديدة من التعاون تبدأ" بين الجانبين بعد الإعلان عن الاجتماع المرتقب الاثنين.

ويأتي الإعلان عن الاجتماع بعد لقائين عقدها وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن عبر الفضاء الإلكتروني مع إبرارد وأيضاً وزيرة الاقتصاد المكسيكية تاتيانا كلوثير.

وعقب الاجتماعين، أكدت الحكومتان التزامهما بالتعاون في مسائل مثل الهجرة والتعافي الاقتصادي بعد الآثار المترتبة على كورونا.