حاكم دبي يعلن تعيينات جديدة بحكومة الإمارات

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن تعيينات جديدة في حكومة الدولة.



تعيينات جديدة جاءت بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنه تم تعيين حمد مبارك الشامسي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول وزير دولة في حكومة الإمارات، وتعيين خليفة سعيد سليمان رئيساً لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير.

وعبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تمنياته لهما بالنجاح في أداء مهامها، ومواصلة مسيرة الخير والعطاء في خدمة الوطن.

وشغل حمد مبارك الشامسي منصب الأمين العام في المجلس الأعلى للبترول 2014، في حين شغل خليفة سعيد سليمان منصب مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.