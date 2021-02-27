شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يغلق مدينتين في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت فرنسا فرض إغلاق جزئي، على مدينة نيس الساحلية جنوب فرنسا، بما فيها المنطقة الساحلية، ومدينة دونكيرك شمال البلاد، بسبب كورونا.

ويطبق الإغلاق فقط في عطلات نهاية الأسبوع، عندما يسمح للأشخاص بالخروج فقط لسبب مقبول، ولا يشمل الإغلاق متاجر السوبر ماركت والصيدليات.

ومن بين الأسباب المقبولة للخروج، ممارسة الرياضة أو السير في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات من منزل الفرد أو للتسوق، ويتعين أن يكون لدى أي شخص يغادر منزله ما يثبت سبب خروجه.

واعتبارا من السادسة مساءا فصاعدا، يطبق حظر للتجوال في تلك المناطق، بالإضافة إلى باقي البلاد. ويجب غلق جميع المتاجر ولا يسمح بأي رياضات أو السير.

ويسري حظر التجوال في فرنسا لعدة أسابيع، باستثناء الذهاب للعمل أو القيام بجولة مع الكلب. وهذا يجب توثيقه في استمارة كاملة.