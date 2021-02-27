شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخابات التجديد النصفى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين فى انتخابات التجديد النصفى المقرر اجراؤها على منصب النقيب وعضوية المجلس فى 5 مارس المقبل.

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين أغلقت اليوم باب التنازلات والطعون والتى استمرت فى فتح الباب لمدة خمسة أيام، وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس2021) في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف أعضائها.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، أعلن من قبل عن تشكيل لجنة للإشراف علي انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، وعضوية الزملاء الخمسة المستمرون في مجلس النقابة وتفويضهم في اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في لجنة الاشراف علي الانتخابات ومخاطبة الجهات القضائية للإشراف علي العملية الانتخابية.