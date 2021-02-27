بالفيديو والصور: طائرة تتحطم وتخترق سقف منزل وتخلف قتلى

وبحسب محطة "WSB-TV"، أقلعت الطائرة من بلدة غينزفيل متجهة إلى دايتونا بيتش في فلوريدا.

لكنها تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها خارج غينزفيل وعثر رجال الإطفاء، الذين وصلوا إلى الموقع بعد ذلك بوقت قصير، على جثث ثلاثة ضحايا. تم إجلاء خمسة أشخاص من منزل قريب بسبب تسرب الوقود.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الطيران الفيدرالية، إيما دنكان، في بيان لشبكة "سي إن إن" إن الطائرة، وهي من طراز "سيسنا -182" ذات المحرك الواحد، تحطمت على بعد ميلين شمال شرقي مطار، لي جيلمر ميموريال، في غينزفيل بعد وقت قصير من إقلاعها.

فيما قال كيث سميث، رئيس قسم إطفاء الحرائق في غينزفيل، في مؤتمر صحفي، إن جناح الطائرة سقط في غرفة نوم منزل متنقل بالقرب من مكان الحادث بينما كانت الأسرة التي تعيش هناك تتناول العشاء.

وأضاف سميث: "كان ركاب المقطورة يتناولون العشاء بالفعل في الوقت الذي دخل فيه الجناح من سقف منزلهم وهبط في إحدى غرف النوم. لحسن الحظ، لم يكن أحد في غرفة النوم في ذلك الوقت".