متظاهرو ذي قار يستعدون للاحتجاج مجددا قرب مبنى المحافظة

مراسل الخليج 365 قال ، ان "المتظاهرين بدأوا بالتجمهر قرب مبنى محافظة ذي قار وعلى جسر النصر وسط المحافظة".

هذا وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد عين عبد الغني الاسدي محافظا لذي قار اصدر بياناً بشأن أحداث ذي قار، مؤكداً ان الاجراءات الاخيرة التي تم اتخاذها بخصوص المحافظة ، ومنها تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الاحداث الأخيرة، تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لاعمار المحافظة".



ودعا الكاظمي "اهالي محافظة ذي قار وعشائرها الكريمة، المساهمة في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للادارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة اهالي المدينة".واضاف ان "الحكومة ستقدم كل الدعم لمحافظ ذي قار عبد الغني الأسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة، وتقديم الخدمات لمواطنيها".