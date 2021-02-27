بالصور: اردوغان يحتفل بعيد ميلاده مع مشاهير هوليوود

بغداد - ياسين صفوان - أقيم الاحتفال على هامش مشاركة ممثلين عالميين من هوليوود، أمس الجمعة، في افتتاح متحف السينما في إسطنبول "أطلس 1948".

وشارك عدد من مشاهير هوليوود من بينهم الممثل العالمي جيسون ستاثام، والممثل جوش هارتنت، والمخرج كاتب السيناريو غاي ريتشي، والمنتج إيفان أتكينسون، والمدير التنفيذي لشركة "ميرماكس" بيل بلوك.