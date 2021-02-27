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بالصور: اردوغان يحتفل بعيد ميلاده مع مشاهير هوليوود

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بغداد - ياسين صفوان - أقيم الاحتفال على هامش مشاركة ممثلين عالميين من هوليوود، أمس الجمعة، في افتتاح متحف السينما في إسطنبول "أطلس 1948".

وشارك عدد من مشاهير هوليوود من بينهم الممثل العالمي جيسون ستاثام، والممثل جوش هارتنت، والمخرج كاتب السيناريو غاي ريتشي، والمنتج إيفان أتكينسون، والمدير التنفيذي لشركة "ميرماكس" بيل بلوك.

 

 

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، قام الرئيس التركي بالتقاط الصور التذكارية مع الممثلين عقب تقطيع قالب الحلوى.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من موالد 26 فبراير/ شباط عام 1954، في قرية قاسم باشا بمدينة إسطنبول.

 

ويتواجد عدد من نجوم هوليوود في تركيا، من بينهم النجم العالمي جيسون ستاثام، بهدف تصوير فيلمه القادم "فايف آيز" في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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