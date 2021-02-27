وزارة التربية تصدر توجيها للمديريات العامة بشأن القاء المحاضرات

وذكر بيان صادر عن مكتب الوزير ورد للسومرية نيوز، ان " العملية التربوية والتعليمية هي مسؤولية الوزارة حصراً ، ولا علاقة لاي جهة اخرى بها عدا الهيئات التعليمية والتدريسية التابعة للوزارة والتي تتولى اعطاء الدروس المنهجية وفق الاهداف التربوية المرسومة لها ."

واضاف ، بأن "الوزارة لا تسمح لاي جهة بالتدخل في عملها ولا بالعملية التربوية ، او بإعطاء الدروس والمحاضرات في المدارس غير الحصص المقررة رسمياً من قبل الوزارة مشيرا الى ان الادارات المدرسية تتحمل المسؤولية كاملة بالالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة".

ولفت الى ان "القناة التربوية الفضائية ومديرية التلفزيون التربوي هما الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن بث الدروس التعليمية لابناءنا التلاميذ والطلبة".



واختتم البيان بان "الوزارة ستبقى حريصة على متابعة العملية التربوية والتعليمية ونجاحها وفق رؤيتها ورسالتها التربوية الرصينة على الرغم من كل الظروف الصعبة نتيجة التحديات ( ازمة كورونا ) اوغيرها من التحديات الاخرى .

