اتهامات لإيران باستهداف سفينة إسرائيلية في خليج عُمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رجحت تقارير إعلامية إسرائيلية وقوف إيران وراء تفجير سفينة شحن مملوكة لإسرائيلي في خليج سلطنة عمان.

ونقل إعلام عبري عن مصادر إسرائيلية ترجيحها ضلوع إيران في انفجار وقع الخميس، بسفينة تحمل اسم "هيل يسري"، مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر، وكانت تحمل علم "باهاما".

وفي تصريحات سابقة، قال أونغر للهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إن "الضرر عبارة عن فتحتين قطرهما نحو متر ونصف المتر، لكن لم يتضح لنا بعد ما إذا كان سببهما إطلاق صواريخ أو ألغاما بحرية".

ولفت إلى أنه "لم تحدث أضرار بالمحرك ولا إصابات بين أفراد الطاقم"، مضيفا أنه "ليس لدينا أي فكرة عما إذا كان هذا حادثا في إطار التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وما إن كانت له علاقة بحقيقة أن مالك السفينة إسرائيلي".

لكن القناة الإخبارية الإسرائيلية (13) ذكرت، السبت، أن "التقديرات في إسرائيل ترجح أن الانفجار نجم عن هجوم إيراني".

وقالت إن "إسرائيل تقدر أن الانفجار عبارة عن هجوم تتحمل إيران مسؤوليته، وأنهم (طهران) يعرفون أن السفينة مملوكة لإسرائيلي".

من جهته، نقل موقع "إسرائيل 24" عن خبير في الاستخبارات الأمريكية، لم تذكر اسمه، قوله إن السفينة لم تصطدم بلغم بحري، وإنما أصيبت على سطح الماء

فيما لم تعلق إسرائيل رسميا -حتى الآن- على الحادث.

وأمس، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة للأمن البحري، إن السفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان.



وجاء في إشعار الهيئة أن "التحقيقات جارية، والسفينة في أمان والطاقم بخير"، دون ذكر تفاصيل عن سبب الانفجار.

وقالت مجموعة "درياد غلوبال" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها وتعنى بالأمن البحري، عبر موقعها الإلكتروني، إن "السفينة المعنية هي إم. في هيليوس راي، وهي سفينة لنقل السيارات مملوكة لشركة هليوس راي المحدودة، والأخيرة إسرائيلية مسجلة في جزيرة آيل أوف مان".