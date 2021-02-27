843 حالة انتماء لليمين المتطرف في الجيش الألماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر تقرير لوزارة الدفاع الألمانية أن الاستخبارات العسكرية حققت في 843 حالة اشتباه في الانتماء لليمين المتطرف في صفوف الجيش في 2020.

التقرير الذي نشرت دير شبيجل الألمانية ذائعة الصيت مقتطفات منه، السبت، فصل لأول مرة، انتشار اليمين المتطرف في الجيش من حيث السن والأسلحة.



وذكر التقرير أن "الاستخبارات العسكرية حققت في 843 حالة انتماء لليمين المتطرف في الجيش في 2020"، مضيفا "هذه زيادة كبيرة مقارنة بـ592 حالة في 2019".

وتابع التقرير: "يتعاطى الجيش بشكل أكثر حدة وقوة مع حالات الانتماء لليمين المتطرف في الجيش أكثر من أي وقت مضى".

ووفق التقرير، فإن الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة منتشرة بشكل أكبر بين الجنود دون الـ34 عاما في الجيش الألماني.

لكن التقرير انتقد إجراءات الطرد من الخدمة لمن يثبت انتماؤه لليمين المتطرف، واصفا إياها بـ"المرهقة والطويلة".

ولا يتوقف الأمر عند الجيش، إذ نشرت صحيفة دي فيلت الألمانية مؤخراً، مقتطفات من تقرير للاستخبارات الداخلية وصفته بـ"السري"، تشير إلى رصد الجهاز 350 حالة انتماء لليمين المتطرف في أجهزة الأمن في الفترة بين يناير 2017، ومارس 2020.

ووفق صحيفة دي فيلت، فإن خطر اليمين المتطرف، خاصة النازيين الجدد يتزايد بشكل كبير في البلاد، وباتوا موجودين في كل مكان؛ في المظاهرات والأجهزة الأمنية والشارع.

وتابعت "رغم أن إجمالي عدد المنتمين لليمين المتطرف لا يتخطى حاجز الـ25 ألف شخص في عموم البلاد، إلا أنهم يمثلون خطرا كبيرا على مستقبل ألمانيا".

ويشمل اليمين المتطرف في ألمانيا مجموعة من المنظمات والحركات، مثل النازيين الجدد، وحركة مواطني الرايخ التي ترفض النظام القائم، وحركة بيغيدا المعادية للإسلام.