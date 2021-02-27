بينهم أطفال.. إطلاق سراح مختطفين غرب نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن حاكم ولاية النيجر، السبت، إطلاق سراح 42 شخصا بينهم 27 طفلا خطفوا من مدرسة قبل 10 أيام في وسط غرب نيجيريا.

خطوة جاءت غداة عملية خطف أخرى طالت 317 فتاة في شمال النيجر.

وأعلن أبو بكر ساني بيلو في تغريدة على "تويتر" أن "التلاميذ والأساتذة وأقاربهم بمعهد العلوم في كاغارا استعادوا حريتهم واستقبلتهم الحكومة المحلية".



وتنشط جماعات إجرامية في وسط غرب نيجيريا؛ حيث تهاجم قرى وتقتل وتخطف مواطنين وتنهب وتحرق بيوتهم.

وكان عشرات المسلحين اقتحموا مدرسة في شمال غرب نيجيريا ليل الخميس الجمعة وخطفوا 317 تلميذة من مساكن الطلبة.

وكثفت العصابات الإجرامية المسلحة المنتشرة في شمال غرب نيجيريا ووسطها هجماتها في السنوات الماضية، من عمليات خطف من أجل الحصول على فدية وجرائم اغتصاب وسلب.

والجمعة، أعلنت سلطات محلية في نيجيريا، عن اختطاف تلاميذ بإحدى المدارس شمال غرب البلاد على يد مجموعة إرهابية.

وفي 15 فبراير/شباط الجاري سيطر إرهابيون يعتقد أنهم تابعون لتنظيم داعش في غرب أفريقيا على قاعدة "مارتي" العسكرية في شمال شرق نيجيريا، وقتلوا ثمانية جنود.

وشهد نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي عودة الآلاف إلى منازلهم في مارتي بعدما كانوا أجبروا على النزوح منها العام 2014 بسبب انعدام الأمن.

وتشجع السلطات النازحين جراء النزاع مع الإرهابيين على العودة إلى قراهم وبلداتهم بعدما بلغت المخيمات التي تؤويهم طاقتها الاستيعابية القصوى.

وبات تنظيم داعش في غرب أفريقيا الذي انشقّ عن بوكو حرام عام 2016 يشكل تهديدا رئيسيا في المنطقة، حيث يشن هجمات على جنود وقواعد ويختطف عناصره ركاب سيارات على طرق رئيسية بعد إقامة كمائن وحواجز وهمية.