السفير البريطاني بالعراق يعبر عن "عميق قلقه" تجاه العنف المتصاعد في مدينة الناصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

عبر السفير البريطاني بالعراق، ستيفن هيكي، عن "عميق قلقه" تجاه العنف المتصاعد في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.



وأدان هيكي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قتل المتظاهرين، قائلا: "لا مبرر لاستخدام الرصاص الحي بهذه الطريقة".

ورحب بإعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن فتح تحقيقات في هذه الوقائع باعتبارها خطوة جوهرية لضمان سرعة العدالة.

كان الكاظمي قرر تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث الدامية التي رافقت الاحتجاجات في ذي قار.

وأمر الكاظمي بتكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأسدي بمهام محافظ ذي قار، بدلاً من ناظم الوائلي الذي قدم استقالته.

ومنذ الإثنين الماضي، تشهد مدينة الناصرية احتجاجات للمطالبة بإقالة محافظ ذي قار الوائلي، لأدائه الإداري "السيئ" وتردي الأوضاع الخدمية في المحافظة.

وأسفرت تلك الاحتجاجات حتى مساء الجمعة عن سقوط 5 قتلى وأكثر من 160 جريحاً، حسب مصادر طبية وحقوقية.

وكان الكاظمي شكل في وقت سابق فريقا أمنيا بعضوية وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني، للوقوف على تداعيات الاحتجاجات في محافظة ذي قار.

وعقد الفريق الأمني فور وصوله إلى محافظة ذي قار، الخميس، اجتماعاً مع شيوخ ووجهاء العشائر للنظر في شكواهم ومطالب أبنائهم الاحتجاجية، فيما قدم الفريق تعهداً بإيصال مطالبهم إلى بغداد.