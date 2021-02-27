شكرا لقرائتكم شرطة ميانمار تصعّد قمعها للاحتجاجات المناهضة للانقلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صعّدت الشرطة في ميانمار، السبت، حملتها القمعية ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري هذا الشهر، وانتشرت في وقت مبكر بينما سعى المتظاهرون إلى التجمع في أكبر مدينتين في البلاد.

واتخذت أزمة ميانمار منعطفا دراماتيكيا، الجمعة، على المسرح الدولي، عندما أعلن سفير البلاد لدى الأمم المتحدة في جلسة خاصة للجمعية العامة ولاءه للحكومة المدنية المخلوعة أونغ سان سوكي، ودعا العالم إلى الضغط على الجيش من أجل التنازل عن السلطة.

وكانت هناك اعتقالات في يانغون وماندالاي، أكبر مدينتين حيث كان المتظاهرون يخرجون إلى الشوارع يوميًا للمطالبة سلمياً بإعادة حكومة سان سوكي، التي فاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بها فوزًا ساحقًا في الانتخابات التي عقدت في نوفمبر.

تقوم الشرطة بشكل متزايد بتنفيذ أمر من المجلس العسكري يحظر التجمعات لخمسة أشخاص أو أكثر.

كما استضافت العديد من المدن والبلدات الأخرى احتجاجات كبيرة ضد انقلاب 1 فبراير.

من احتجاجات ميانمار

وأدى الاستيلاء على السلطة إلى التراجع عن سنوات من التقدم البطيء نحو الديمقراطية بعد 5 عقود من الحكم العسكري.

تم تنصيب حزب سان سوكي لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، لكن الجيش منع البرلمان من الانعقاد واحتجزها والرئيس وين مينت وأعضاء كبارا آخرين في حكومتها.

من احتجاجات ميانمار

وفي يانغون صباح السبت، بدأت الشرطة الاعتقالات في وقت مبكر عند تقاطع مركز هليدان، الذي أصبح نقطة تجمع للمحتجين الذين ينتقلون بعد ذلك إلى أجزاء أخرى من المدينة. واتخذت الشرطة إجراءات مماثلة في الأحياء السكنية.

كما حاولت قوات الأمن إحباط الاحتجاجات في ماندالاي، حيث أقيمت حواجز على الطرق في عدة تقاطعات رئيسية وأغرقت أماكن التجمعات المعتادة بالشرطة.

كانت ماندالاي مسرحًا لعدة مواجهات عنيفة، وأربعة على الأقل من ثماني حالات وفاة مؤكدة مرتبطة بالاحتجاجات، وفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين المستقلة.

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل الجمعة، اثنان منهم برصاص مطاطي في الصدر وآخر أصيب برصاصة في ساقه على ما يبدو.

بحسب الجمعية، تم اعتقال 771 شخصًا أو توجيه تهم إليهم أو إصدار أحكام بحقهم لصلتهم بالانقلاب، كما تم اعتقال أو طلب اعتقال 689 شخصًا.

وقال المجلس العسكري، إنه تولى السلطة لأن انتخابات العام الماضي شابتها مخالفات ضخمة.

وكانت لجنة الانتخابات قبل استيلاء الجيش على السلطة قد دحضت مزاعم التزوير على نطاق واسع. وأقال المجلس العسكري أعضاء اللجنة القدامى وعين أعضاء جددا ألغوا نتائج الانتخابات الجمعة.