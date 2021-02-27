شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عدد إصابات «كورونا» بين الفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله (الضفة الغربية) - رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة السبت، تسجيل 1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسع وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزيرة في بيان صحفي: إن قطاع غزة سجل 151 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس، وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء محمد اشتية في وقت لاحق اليوم إجراءات حكومية جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة، بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس/آذار الماضي بلغ 207024، تعافى منهم 188184 وتوفي 2236.