شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن 42 شخصاً خُطفوا من مدرسة في نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (لاجوس - أ ف ب) أعلن حاكم ولاية النيجر السبت أن 42 شخصاً بينهم 27 طفلاً كانوا قد خطفوا من مدرسة قبل عشرة أيام في وسط غربي نيجيريا، أطلق سراحهم، غداة عملية خطف أخرى طالت 317 فتاة في شمالي البلاد. وأعلن أبو بكر ساني بيلو في تغريدة على تويتر، أن «التلاميذ والأساتذة وأقاربهم في معهد العلوم في كاجارا استعادوا حرياتهم واستقبلتهم الحكومة المحلية».

وتنشط جماعات إجرامية في وسط غربي نيجيريا، حيث تهاجم قرى وتقتل وتخطف مواطنين وتنهب وتحرق بيوتهم. وكان عشرات المسلحين قد اقتحموا مدرسة في شمال غربي نيجيريا ليل الخميس/الجمعة، وخطفوا 317 تلميذة من مساكن الطلبة. وكثفت العصابات الإجرامية المسلحة المنتشرة في شمال غربي نيجيريا ووسطها هجماتها في السنوات الماضية، من عمليات خطف من أجل الحصول على فدية وجرائم اغتصاب وسلب.