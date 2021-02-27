شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتجاوز 6 ملايين جرعة لقاح مضاد لـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، السبت، عن تقديم 81,790 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى السبت 6,015,089 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 60.82 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كورونا».