شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم لوحة تعود لـ2000 عام بالليزر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

عادت لوحة جدارية في بومبي الإيطالية، إلى مجدها السابق، بعد استخدام المتخصصين تقنية الليزر لتطعيمها بطلاء جديد، لإزالة البقع عنها، ويبلغ عمرها 2000 عام لمشهد صيد في معلم «هاوس أوف ذا سيا» التاريخي بمدينة بومبي الأثرية، والتي دفنت بسبب ثوران جبل فيزوف عام 79م.

وأدى ضعف الصيانة للوحات الفنية والتاريخية للمنزل في المدينة منذ الكشف عنها عام 1913-1914 إلى تلاشي معظم اللوحات الجدارية فيها، والتي يعود أسلوب الرسم فيها إلى عام 20 قبل الميلاد. وتصور الجدارية مشاهد صيد مزخرفة مع أسود ونمور، ويتناول الجزء الرئيسي من اللوحة أسداً يطارد ثوراً، ونمراً ينقض على الأغنام ويتجه نحو بعض الغزلان. وقال مدير الموقع ماسيمو أوسانا: «ما يجعل هذه اللوحة مميزة للغاية، هو أنها مكتملة وهو أمر نادر الحدوث لمثل هذه الجدارية الكبيرة في بومبي».