شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا قفز سهم «إير بي إن بي» 16% يوم الجمعة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سهم شركة «إير بي إن بي» Airbnb بنحو 16% يوم الجمعة بعد أن وصفتها تقارير عدد من المحللين بأنها في وضع جيد للاستفادة من الانتعاش المتوقع في صناعة السفر. إلى ذلك، رفعت مجموعة «جيفريرز» المصرفية، و«ميزوهو المالية»، ومؤسسة «كاناكورد جينوتي» أهدافها السعرية لـ «إير بي إن بي» بعد تقرير أرباح الشركة الأخير منذ طرحها العام الأولي. حيث سجل تطبيق تأجير المنازل وخدمات الضيافة إيرادات في الربع الرابع بلغت 859 مليون دولار، متجاوزاً توقعات المحللين عند 748 مليون دولار. لكنه سجل بالمقابل خسارة صافية قدرها 3.89 مليار دولار، تُعزى إلى حد كبير إلى الرسوم المتعلقة بالطرح العام الأولي. (وكالات)