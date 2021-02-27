شكرا لقرائتكم خبر عن قميص وجيتار برنس بـ120 ألف دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

من المقرر أن يجلب القميص الحريري المكشكش للموسيقي الأمريكي برنس نيلسون، الذي ظهر به من فيلم «بيوربل رين» عام 1984، وجيتاره 120 ألف دولار في مزاد تنظمه دار «أر أر»، عبر الإنترنت، في 10 مارس/آذار المقبل. وأشار خبراء التقييم إلى أن القميص الحريري المصنوع حسب الطلب مع «ملصق»برنس مخيط في العنق، من المتوقع أن يجلب 60 ألف دولار، مع جيتار أصفر لامع استخدمه الموسيقي في منتصف التسعينات مقابل 60 ألف أخرى.

ومن بين القطع الأخرى المعروضة في المزاد، أحذية أورجوانية وذهبية وجوائز برنس الذهبية لعام 1995 لجوائز الموسيقى الأمريكية. وقال ممثل من دار المزادات: إنه جيتار رائع وجميل، صنع عام 1995، واعتاد برنس العزف عليه في الحفلات الموسيقية في منتصف التسعينات، بالإضافة إلى قطع أخرى من خزانة ملابس الفنان المشهور.

وتشمل العناصر المعروضة للبيع حذاء «نيو باور جينيريشن» الأورجواني المصنوع خصيصاً لبرنس وجوائز الموسيقى الأمريكية الذهبية لعام 1995. وبيع القميص في مزاد عام 2016، لكن سعره الآن تضاعف 32 مرة. يأتي المزاد في الوقت الذي يحتدم فيه الجدل المستمر حول الأموال التي خلفها برنس عندما توفي دون وصية، والتي يشار إلى أنها تبلغ 80 مليون دولار، لكن مصلحة الضرائب الأمريكية قالت إن الأموال 163.2 مليون دولار.