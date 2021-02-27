شكرا لقرائتكم خبر عن «بنات مسعود» مفاجأة رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل أبطال المسلسل الإماراتي «بنات مسعود» المقرر مشاركته في السباق الرمضاني تصوير المتبقي منه. ويشارك أبطال العمل ومن بينهم البحرينيتان سلوى بخيت وشيلاء سبت وعدد من الفنانين نشر صور من كواليس التصوير يومياً، مؤكدين أن العمل سيكون مفاجأة رمضان.

وتبث سلوى بخيت مقاطع فيديو متنوعة من كواليس التصوير برفقة زملائها في العمل الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الإمارات والخليج من بينهم منصور الفيلي، وجمال الردهان، ونورا الصايغ، وهو من تأليف يوسف إبراهيم، و المسلسل إخراج عمر إبراهيم وإنتاج «ظبيان» للمنتج سلطان النيادي.