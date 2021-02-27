شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني تنهي قريباً المشاهد الخارجية لـ «قصر النيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أكد المخرج خالد مرعي اقترابه من الانتهاء من تصوير المشاهد الداخلية لمسلسل «قصر النيل»، ليبدأ بعدها التفرغ للخارجية. والمسلسل هو التعاون الرابع بين الفنانة دينا الشربيني، والمنتج محمد مشيش، بعد «جراند أوتيل»،«زي الشمس»، و«لعبة النسيان»، والبطولة المطلقة الرابعة لها على التوالي في موسم الدراما الرمضانية. «قصر النيل» بدأ تصويره مطلع العام الحالي واستغرق بناء ديكورات المشاهد الداخلية عدة أشهر لضمان المحاكاة الكاملة والدقيقة للحِقبة التي تدور فيها أحداث المسلسل الذي يخوض السباق الرمضاني المقبل على قناةMBC مصر.

وأبدى محمد مشيش حماسه الشديد للتعاون مجدداً من دينا الشربيني، خاصة أن المسلسل يدور في حقبة الستينات الثرية بالأحداث والشهيرة بطابعها المميز، سواء في الأزياء أو الديكورات. وأكد أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من التصوير في وقته المحدد قبل حلول رمضان. يشارك في بطولة العمل ريهام عبد الغفور، وأحمد مجدي، صلاح عبد الله، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، نبيل عيسى، عمر السعيد، ناردين فرج، مريم الخشت، محمود البزاوي، ومحمد محمود عبد العزيز.