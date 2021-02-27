شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تضامن النواب: نجاح مصر مبهر فى مواجهة "الهجرة غير الشرعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، نجاح مصر بشكل مبهر فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن القاهرة تمكنت من المعالجة بحسم لهذه الظاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأسرة والتضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم السبت خلال مناقشة 8 بيانات للحكومة فيما يخص أداء قطاعات (التجارة والصناعة، الكهرباء، الإسكان والموافق، الصحة، الاتصالات، التخطيط) وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما تم الادلاء له وإعداد تقرير حوله.

وفى شأن قطاع التجارة والصناعة، طرح القصبى عدد من التساؤلات فيما يخص المبادرة المطروحة "بنت مصر"، فى مقدمتها حجم المشروعات التى تم تنفيذيها فى ضوء المبادرة وآثار تطبيقها، وعما أغلقت محافظات معينة، وهل هناك محافظات أولى وماذا عن المناطق الحدودية؟. وكذا دور البنك الزراعى وجهاز تنمية المشروعات فى تنفيذ المهام الموكلة إليه ضمن المبادرة.

واستكمالًا للبيان الخاص بأداء قطاع التجارة والصناعة، تسأل القصبى، فى شأن مدى المساهمة فى دعم وتمكين المرأة والشباب لإقامة مشروعات زراعية صغيرة.

بدورها شددت النائبة مايسة عطوة، على ضرورة رد كل وزير على الاستفسارات النيابية التى شهدتها الجلسة العامة فيما يخصه، فضلًا عما يدلى به النواب خلال اللجان النوعية.

وتعقيبًا على حديث النائب أحمد فتحى، بشأن التنسيق بين الوزرات المختلفة كل فيما يخص شأن المبادرات التى يكون لها جوانب مختلفة، أكد "القصبى" أن القاعدة الاساسية فى العمل الوزارى أنه تضامنى، لاسيما وأن هناك ما يسمى المسؤولية التضامنية.

وقال "القصبي" إن الحكومة بالكامل مسئولة عن تصرفات الوزراء بالكامل، وربما تعالت أصوات النواب سابقا بوجوب أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات كل فيما يخصه، وأن البعض يعمل فى "جزر منفصلة"، وتم اتخاذ خطوات فاعلة فى هذه المسألة، لاسيما مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، ويتم التنسيق فى الكثير من القضايا التى ليست هى مهمة وزير بعينه إنما هى مسؤولية تكاملية.