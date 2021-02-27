شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب لاستعراض المشروعات التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويتضمن عددا من أعضاء مجلس النواب، وهم النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارسيل سمير لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب محمود بدر عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ القليوبية خريطة المشروعات التنموية والخدمية التي استهدفتها الدولة المصرية في كافة المجالات وكيفية تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة بسواعد أبناء المحافظة وبدعم القيادة السياسية المستمر، مشيدا بدور الشباب في كافة الإنجازات التي شهدتها المحافظة، فالشباب يشكلون النسبة الأكبر فى المشاركة والبناء والقيادة لهذه المشروعات العملاقة.

ورحب المحافظ، بلجنة تنسيقية شباب الأحزاب، مؤكدا على دورهم الفعال فى تنفيذ خطة القيادة السياسية نحو الإرتقاء بالدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتطرق المحافظ، خلال اللقاء للحديث عن مشروعات محافظة القليوبية والتحدي والصعوبات التي تم التغلب عليها لتحقيق حياة أفضل للمواطن، كما أشار المحافظ إلى حجم الإنجازات والتطور الذي حققته المحافظة في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والصحة والتعليم وغيرها من المشروعات.

ووجه أعضاء الوفد والسياسيين، الشكر للمحافظ على الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والعمل المتواصل للارتقاء بسبل الحياة وتحقيق تنمية حقيقية على أرض القليوبية.

جانب من اللقاء