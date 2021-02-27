شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط ملموس لأحمد زيدان نائب تنسيقية شباب الأحزاب فى الدائرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "من أجل مصلحة المواطن أولا"..شعار رفعه نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تفاعلهم مع كافة المشاكل التى تواجه أهالى دائرتهم والتواصل مع الجهات المعنية لحل مشاكل الأهالى، ومن بين هؤلاء النواب أحمد زيدان وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن التنسيقية الذى يواصل جولاته الميدانية ولقاءاته بالمسؤولين من أجل أهالى دائرته.

والتقى النائب أحمد زيدان، المحاسب أشرف سيد رئيس حى الساحل والمهندس عبد التواب عطية مساعد رئيس الحى، وذلك لإنهاء عدد من مطالب المواطنين، وسرعة الانتهاء من إجراءات دخول الغاز الطبيعى لبعض الشوارع بعد حصول النائب أحمد زيدان على موافقة وزارة البترول بنظام المشروع وبالتقسيط استجابة لمطالب المواطنين.

وطالب زيدان برصف عدد من شوارع حى الساحل ومنها "شارع الورشة - شارع منية السيرج - شارع طاهر الجزائرى ومتفرعاته - شارع شيبان - شارع الغرباوى" بعد الانتهاء من تأهيل وتغيير شبكة مياه الشرب "وعدد آخر من الشوارع.