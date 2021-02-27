شكرا لقرائتكم خبر عن نواب عن "تنسيقية الأحزاب" يلتقون محافظ القليوبية لبحث آليات تطوير الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى عدد من أعضاء مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، باللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فى جلسة لبحث واستعراض خطة تطوير المحافظة وشملت كلا من النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمود بدر ومارسيل سمير.

وصرح النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأنه تم خلال اللقاء نقل مطالب المواطنين في مدينة شبرا الخيمة لسد عدد من الاحتياجات الهامة، ومنها نقل سوق الأحد من المنطقة السكنية حفاظا على المواطنين وتم الاتفاق على استمرار دراسة الأماكن البديلة للسوق.