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شكرا لقرائتكم خبر عن نواب عن "تنسيقية الأحزاب" يلتقون محافظ القليوبية لبحث آليات تطوير الخدمات والان مع تفاصيل الخبر
وصرح النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأنه تم خلال اللقاء نقل مطالب المواطنين في مدينة شبرا الخيمة لسد عدد من الاحتياجات الهامة، ومنها نقل سوق الأحد من المنطقة السكنية حفاظا على المواطنين وتم الاتفاق على استمرار دراسة الأماكن البديلة للسوق.
ولفت "عبد العزيز" على ضرورة توفير وحدة تبرع بالدم بمستشفى ناصر العام، خاصة وأن بنك الدم في المستشفى لا يقبل تبرعات المواطنين، وتعهد المحافظ بالعمل على ذلك في أسرع وقت، كما طالب بضرورة زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بمستشفى ناصر العام حيث أنها لا تزيد عن 12 سرير، وكذلك سرعة إنهاء صيانة نفق ناصر ووقف تسريب المياة به حيث تم التأكيد من قبل المحافظ على العمل في هذا الأمر بشكل مدروس وسيتم الانتهاء منه ضمن الخطة.
وفى السياق ذاته أكد النائب محمود بدر، أن قري مركز شبين القناطر ستكون ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مطالبا بضرورة أن تشمل الزيارات الميدانية كافة قري المحافظة للأستماع لأهم مشاكل القري ومحاولة حل كل تلك المشاكل في اطار المبادرة .