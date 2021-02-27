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نواب عن "تنسيقية الأحزاب" يلتقون محافظ القليوبية لبحث آليات تطوير الخدمات

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القاهرة - سامية سيد - التقى عدد من أعضاء مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب،  باللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فى جلسة لبحث واستعراض خطة تطوير المحافظة وشملت كلا من النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمود بدر ومارسيل سمير.

 

وصرح النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأنه تم خلال اللقاء نقل مطالب المواطنين في مدينة شبرا الخيمة لسد عدد من الاحتياجات الهامة، ومنها نقل سوق الأحد من المنطقة السكنية حفاظا على المواطنين وتم الاتفاق على استمرار دراسة الأماكن البديلة للسوق.

 

ولفت "عبد العزيز" على ضرورة توفير وحدة تبرع بالدم بمستشفى ناصر العام، خاصة وأن بنك الدم في المستشفى لا يقبل تبرعات المواطنين، وتعهد المحافظ بالعمل على ذلك في أسرع وقت، كما طالب بضرورة زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بمستشفى ناصر العام حيث أنها لا تزيد عن 12 سرير، وكذلك سرعة إنهاء صيانة نفق ناصر ووقف تسريب المياة به حيث تم التأكيد من قبل المحافظ على العمل في هذا الأمر بشكل مدروس وسيتم الانتهاء منه ضمن الخطة. 

 

وفى السياق ذاته أكد النائب محمود بدر، أن قري مركز شبين القناطر ستكون ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مطالبا بضرورة أن تشمل الزيارات الميدانية كافة قري المحافظة للأستماع لأهم مشاكل القري ومحاولة حل كل تلك المشاكل في اطار المبادرة .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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