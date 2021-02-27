شكرا لقرائتكم خبر عن رشا أبو شقرة نائبة تنسيقية الأحزاب تلتقى عائلات صفط اللبن للاستماع لمطالبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عائلات صفط اللبن للاستماع الى أبرز المشكلات التى تعانى منها المنطقة.

كما زارت مركز شباب صفط اللبن لتحديد احتياجاته والعمل على حلها، و قام الاهالى بتكريم النائبة رشا أبو شقرة وتسليم كأس لها وذلك لنشاطها الملحوظ وخدماتها المتعددة فى منطقة صفط اللبن.

وكانت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب المصرى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظمت من قبل جولة ميدانية لتفقد أحوال مستشفى بولاق الدكرور العام والاستماع الى المواطنين ومقترحاتهم لتحسين جوده الخدمات الصحية.

كما التقت النائبة رشا أبو شقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس عبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور لمناقشة خطة التطوير وتحديد الأولويات بحسب حاجه الدائرة ومتطلبات المواطنين والانتهاء من كافة الإصلاحات وإدراج بعض الطرق والميادين.

يثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم، أنه يدركون الدور الذى أوكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى و الاستماع الى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم.

حيث يتفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.