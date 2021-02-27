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تقرير حقوقى يؤكد النظام القطرى يواصل تنفيذ جرائمه ضد قبيلة الغفران

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القاهرة - سامية سيد - مازال النظام الحاكم فى قطر بقيادة تميم بن حمد ، يواصل جرائمه ضد أبناء قبيلة الغفران القطرية ، بعدما اعترض أبناء القبيلة على التواجد التركى فى البلاد ، حيث فوجىء أبناء قبيلة الغفران ، بشن النظام الحاكم حملات ممهنجة ضدهم ، وصلت الى حد تجريدهم من الجنسية القطرية ومنحها لمواطنين أتراك . 

وذكر تقريرأعدته مؤسسة "ماعت "، أن النظام القطرى ، انتهاك كل القيم والمعايير الانسانية فيما يفعله ضد أبناء قبيلة الغفران ، ولم يكتفى بوضع المئات منهم فى السجون ، بل صدرت قرارات بمنعهم من التملك وأى حقوق لهم في دولتهم، إضافة إلى معاناتهم بسبب التهجير وعدم وجود جنسيات لهم ، وعلى الرغم من أن النظام زعم أن قبيلة الغفران تثير النعرات القبلية ، ولكن في الحقيقة، يتم انتهاك حقوقهم نتيجة لمعارضتهم لسياسات تميم.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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