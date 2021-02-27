شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشرفة على انتخابات "الصحفيين" ترفض 3 طعون ضد مرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد ميرى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، أن اللجنة تلقت 3 طعون على ثلاثة من المرشحين أحدهما مرشح لمنصب النقيب والآخرين ضد مرشحين لعضوية المجلس، مضيفا أن اللجنة قررت رفض الثلاثة طعون بعد النظر فيهم.

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين أغلقت اليوم باب التنازلات والطعون والتى استمرت فى فتح الباب لمدة خمسة أيام، ومن المقرر أن يعلن اليوم الكشف النهائى للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس2021) فى حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف اعضائها.

وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن من قبل عن تشكيل لجنة للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة وعضوية الزملاء الخمسة المستمرون فى مجلس النقابة وتفويضهم فى اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة فى لجنة الاشراف على الانتخابات ومخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.