اخبار العالم

مظاهرات الناصرية تؤدي إلى استقالة المحافظ

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (بي بي سي):

قدم محافظ ذي قار "ناظم الوائلي" استقالته بعد نحو خمسة أيام من الاحتجاجات المطالبة بإقالته، ومقتل نحو ثلاثة متظاهرين وإصابة اكثر من 90 آخرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن في مدينة الناصرية جنوب العراق، عاصمة محافظة ذي قار.

وقال ناظم الوائلي في خطاب استقالته: إنه يتنحى حقنا لإراقة المزيد من الدماء.

وتجددت المظاهرات في الناصرية منذ خمسة أيام احتجت فيها الحشود الغاضبة على قلة الوظائف وسوء الخدمات العامة.

وعين رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي ، محافظا جديدا. كما شكل لجنة لمعالجة المشاكل في المحافظة.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا