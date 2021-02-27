تعليم شمال سيناء: امتحان الثانوية العامة مر دون مشكلات

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحانات اليوم الأول بشكل طبيعي، ودون معوقات وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الامتحانات تجري بالتبادل لكل صف بدء من اليوم السبت حتى 11 مارس المقبل، على أن تكون الاختبارات إليكترونية بجميع المدارس، وتبدأ امتحانات الصف الرابع غدًا الأحد.

وتابع رضوان، أن مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء خصصت لجان امتحانات في إدارتي العريش والشيخ زويد التعليميتين لطلاب رفح.