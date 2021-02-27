نائب جامعة عين شمس يطمئن الطلاب بـ"إجراءات كورونا" ويحذر من خلع الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة -

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة فرضت إجراءات احترازية كاملة من انتشار فيروس كورونا في كل أماكن الامتحانات، وهناك التزام كامل بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات.

وأضاف سعود، في لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على التليفزيون المصري، اليوم السبت، أن الجامعة استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول واستئناف التيرم الثاني، وسكّنت معظم الطلاب في المدن الجامعية بعد عمل مسحات فيروس كورونا قبل دخولها، كما أن الجامعة على أهبة الاستعداد لكل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية".

وأشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب أن كل مكان يشهد امتحانات يستوعب 25% من سعته فقط، كما أن الملاحظين لا يلمسون أوراق الامتحانات، ومعظم الامتحانات إما مقالية قصيرة جدًا في ساعة أو ساعة ونصف أو البابل شيت.

وحذر سعود من خلع الكمامة، قائلًا: أي طالب هيقلع الكمامة سيتعرض لعقوبة على الفور، ونطمئن الجميع تعالوا امتحنوا وإن شاء الله تكونوا بكل خير".