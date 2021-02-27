فرنسا تدرس إغلاق باريس 3 أسابيع

اسماعيل عبد الحي - قال المتحدث بإسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال إن الحكومة ستدرس إقتراحا بأن تخضع باريس لإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع للحد من إنتشار كوفيد -19.

وقال أتال لراديو "فرانس إنتر" اليوم، الجمعة 26 فيفري 2021، إنه "من الواضح أن هذا سيجري دراسته"، رغم أنه أضاف أن لديه بعض الشكوك حول ما إذا كان هذا الإغلاق القصير سيكون له تأثير أم لا.

وقال نائب عمدة باريس أمس الخميس، إن باريس ستقدم خطة إغلاق مدتها ثلاثة أسابيع إلى الحكومة.

ورجح رئيس الوزاء الفرنسي جان كاستكس في وقت سابق أنه في حال إستمر الوضع الصحي في التدهور، فإنه من الممكن أن يتم تشديد الإجراءات الإحترازية في بعض المقاطعات الفرنسية، مثل تطبيق حجر صحي في عطلة نهاية الأسبوع، إبتداء من 6 مارس المقبل.

روسيا اليوم